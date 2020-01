Ciepły początek tygodnia. Potem "zrobi się ciut zimowo"

Pogoda na dziś: na ogół pochmurno, do 5 stopni - 26-01-2020 Niedziela zapowiada się pochmurno w wielu częściach Polski. W górach niewykluczone są słabe opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 5 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W niedzielę rano temperatura w kraju była mocno zróżnicowana. Pojawiła się duża różnica temperatury między północnymi a południowymi regionami - aż 11 stopni Celsjusza. Jak stwierdził w programie "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl, wyższa temperatura w północno-wschodnich regionach Polski niż na południu kraju jest rzadkością w styczniu.

- W Suwałkach były 2 stopnie powyżej zera, we Wrocławiu i Legnicy -7 stopni, a w Jeleniej Górze -9 stopni. Na południu jest mroźno, tam jest wyżowa pogoda. Wszędzie widać minusy na termometrach - -7 stopni także w Nowym Sączu, w Zakopanem - mówił w programie "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Wysoko w górach pojawia się inwersja, czyli odwrócenie temperatury, ponieważ termometry na Kasprowym Wierchu wskazały 0 stopni Celsjusza. To tyle samo co w Warszawie czy Modlinie. Taki układ temperatury to konsekwencja działania wyżu, ulokowanego nad Bałkanami. Swoim zasięgiem obejmuje południe kraju, dzięki czemu jest pogodnie, ale również mroźno.

Temperatura w Polsce w niedzielę rano

Mniej niż -30 stopni Celsjusza

Według Wasilewskiego, również ciekawie rysuje się temperatura w Europie. Na północy Finlandii termometry wskazały mniej niż -30 stopni Celsjusza.

- Dla północnej Skandynawii to nie jest coś nadzwyczajnego, ale to, że w ogóle taki mróz w Europie, to jest jednak coś wyjątkowego. Ostatnio nawet tutaj temperatura była tak delikatnie tylko ujemna - stwierdził.

Temperatura w Europie w niedzielę rano

Ciepło-zimno

Pogoda na kontynencie jest kształtowana przez niż znajdujący się nad Oceanem Atlantyckim. Odchodzą od niego ciepły i zimny front, których działanie będzie niebawem widoczne w Polsce.

- Najpierw to ciepłe powietrze, które za ciepłym frontem atmosferycznym będzie przedzierać się do Europy, dotrze do nas. Ciepło, typu 7-8 stopni powyżej zera, przyjdzie do nas na początku tygodnia, w poniedziałek czy wtorek. [...] Ten front ciepły otwiera drogę do napływu tego ciepła. Natomiast za chłodnym frontem czai się chłodniejsze powietrze. Nie jakieś bardzo mroźne i bardzo zimne, ale chłodniejsze. Będzie do Polski docierać od środy. [...] - opisał prezenter.

Według prognoz układ będzie stopniowo przemieszczał się na wschód w kierunku wschodnim.

- Wtedy popada sobie śnieg, śnieg z deszczem i zrobi się ciut zimowo, i jednak trochę chłodniej - dodał Wasilewski.

Aktualna sytuacja pogodowa w Europie

