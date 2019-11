Amelie przeszła przez Francję. Dziesiątki tysięcy bez prądu, ranni - 04-11-2019 Przez Francję przetoczyła się burza Amelie. Jedna osoba uznawana jest za zaginioną. Na południowym zachodzie kraju sześć osób zostało rannych. Pogoda pozbawiła prądu ponad 140 tysięcy odbiorców. czytaj dalej

Potężny układ niżowy, którego centrum znajduje się nad Wyspami Brytyjskimi, rozciąga się nad większością terenu Europy. Poza jego zasięgiem są tylko wschodnie regiony naszego kontynentu.

Jak tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, ten wir powietrza utworzył się nad północnym Atlantykiem, rozrósł się mocno i nabrał energii dzięki nagrzanemu o tej porze roku oceanowi. Trzeba przypomnieć, że morze ochładza się jesienią i zimą dużo wolniej niż lądy. Oddając nagromadzone latem ciepło, sprzyja tworzeniu się nad nim potężnych wirów powietrza, które kształtują pogodę aż do wiosny. One też przynoszą dużo chmur i opadów oraz silne porywy wiatru i wysokie fale.

Lokalizacja centrum niżu Amelie w poniedziałek



Przepychanki nad Europą

Nad Europą jeszcze tydzień temu panował niż Jarosław, który przyniósł nam chłód. Później pogoda się poprawiła za sprawą wyżu Oldenburgia. Nie trwało to jednak długo, bo rządy przejął układ niżowy, który zepchnął wyż daleko na wschód.

Obecnie sterujący europejską pogodą niż nazywany jest przez Francuzów Amelie, a przez Niemców Benedyktem. Brytyjscy meteorolodzy podają, że w jego centrum ciśnienie spadło (na poziomie morza) do 976 hektopaskali.

Na poniższym wykresie widać, jak w ciągu ostatnich dni w Warszawie spadało ciśnienie. W Katowicach, leżących na wyżynie, ciśnienie jest jeszcze niższe i wynosi w poniedziałek 955 hPa. Dlaczego ta wartość jest niższa niż w centrum wiru? Ponieważ wraz z wysokością ciśnienie spada. Każde osiem metrów to spadek o około 1 hPa.

Ciśnienie atmosferyczne w Warszawie

Co dalej?

Potężny niż Amelie stoi na razie w miejscu. Ulokował się nad Wyspami Brytyjskimi. W kolejnych dniach będzie bardzo powoli przesuwał się na wschód. Ciśnienie w Polsce zacznie powoli rosnąć. Przed nami jednak dużo niżowej pogody aż do końca tygodnia. Sporo chmur i niewielkie opady. Nie będą to na pewno opady porównywalne do tych, które w ostatnich trzech dniach spadły w wielu regionach Europy. W prognozach nie widać również tak silnych porywów wiatru.

Lokalne maksymalne opady za trzy doby:

Czarnogóra - do 256 l/mkw

Norwegia - do 103 l/mkw

Włochy - do 103 l/mkw

Francja - do 102 l/mkw

Hiszpania - do 93 l/mkw

Chorwacja - do 100 l/mkw

Niemcy - do 90 l/mkw

Maksymalne porywy wiatru w ciągu ostatniej doby: