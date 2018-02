Najbliższe dni to przedsmak mroźnej zimy. Nocą nawet -10 stopni

Mroźna przesyłka z północy. Pod koniec lutego będzie bardzo zimno - 17-02-2018 Europejskie służby meteorologiczne od kilku dni zapowiadają rozbudowanie się układu wysokiego ciśnienia nad Rosją i Skandynawią. Ten układ będzie odpowiedzialny za napłynięcie do nas bardzo niskiej temperatury. Termometry wskażą dwucyfrowy mróz. czytaj dalej

Pod koniec przyszłego tygodnia nad zachodnią Rosją utworzy się ośrodek niskiego ciśnienia, który razem z wyżem Skandynawskim i Rosyjskim skieruje do nas mroźne, arktyczne powietrze spoza kręgu polarnego. Spowoduje to znaczne spadki temperatury w Polsce.

Do tego czasu w najbliższych dniach spodziewamy się coraz niższych wartości temperatury. Sprawdź, co szykuje dla nas pogoda:

W niedzielę w większości kraju wystąpią opady śniegu, a lokalnie marznącego deszczu. Jedynie na zachodzie będzie dość pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na zachodzie. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu.

Poniedziałek na plusie

W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura spadnie do -9 st. C na Suwalszczyźnie, a do -1 st. C na najcieplejszym Pomorzu.

W poniedziałek na północnym wschodzie popada śnieg. Poza tym niebo pozostanie dość pogodne. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Wtorek przeważnie pogodny

W nocy z poniedziałku na wtorek w całym kraju odnotuje się temperaturę ujemną - od -10 st. C na południowym wschodzie do -2 st. C na Pomorzu.

We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Tylko na południu wystąpią opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Śnieżna środa

Również noc z wtorku na środę będzie mroźna - temperatura minimalna wyniesie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do -3 st. C na Pomorzu i Pogórzu.

W ciągu dnia nad prawie całą Polską popada śnieg, tylko Suwalszczyzna pozostanie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na wschodzie do 3 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

Miejscami mroźny czwartek

Od -10 st. C (Suwalszczyzna) do -4 st. na Podkarpaciu odnotują termometry w nocy ze środy na czwartek.

W dzień na Pomorzu będzie pogodnie, a w pozostałych regionach sypnie śnieg. Temperatura wzrośnie maksymalnie do -2 st. C na Suwalszczyźnie, a do 2 st. C w najcieplejszym regionie - Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.