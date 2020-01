Pogoda na pięć dni: teraz wiosenna aura, w weekend zmiana

Gorąco wam? Kulminacja ciepłej pogody jeszcze przed nami - 14-01-2020 Przed nami jeszcze wyższa temperatura niż ta, którą obserwujemy na termometrach od co najmniej kilku dni. Jak powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w środę nastąpi kulminacja ciepłej pogody. czytaj dalej

W środę będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach na północy osiągnie do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu.

>>> DLACZEGO JEST TAK CIEPŁO? TŁUMACZY TOMASZ WASILEWSKI

Czwartek także zapowiada się pogodnie w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

Już nieco chłodniej

Piątek nie przyniesie zmiany w pogodzie - w całym kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 4 st. na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na czwartek i piątek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Pogoda na weekend

W sobotę na zachodzie pojawią się opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

A jaki koniec tygodnia?

W niedzielę pogodnie będzie tylko na Pomorzu. Na pozostałym obszarze możliwe są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

Pogoda na sobotę i niedzielę