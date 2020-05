Spadła temperatura, spadł też śnieg. "Zima w maju" - 12-05-2020 Wtorkowy poranek części mieszkańców Polski upływa pod znakiem zimowej aury. Zdjęcia śniegu otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Jeszcze w poniedziałek w Tarnowie termometry pokazywały ponad 27 stopni Celsjusza. Później przez Polskę przeszły burze , a we wtorkowy poranek w wielu regionach leżała gruba warstwa śniegu

Teraz pogodą rządzą zimni ogrodnicy. W środę o poranku temperatura na południu kraju spadła do -2 stopni Celsjusza, a w górach nawet do -5 st. C. W północnych regionach Polski występują też opady deszczu.

Jak tłumaczył Tomasz Wasilewski, dzieje się tak za sprawą układu niskiego ciśnienia zlokalizowanego nad Finlandią i Estonią. - Od tego niżu odchodzi front atmosferyczny, który dziś psuje pogodę w Polsce. Psuje w ten sposób, że są chmury w wielu miejscach, przelotnie pada sobie deszcz (...) i za tym frontem nadal podąża chłodne powietrze - wyjaśnił prezenter.

Deszczu będzie więcej

Wasilewski zwrócił jednak większą uwagę na niż znajdujący się na południu Francji, z którym jest związany ciepły front atmosferyczny.

- To jest granica między dwiema różnymi masami powietrza. Między tą gorącą, która jest na południe od frontu, i chłodniejszą, która jest na północ. I w związku z tym na froncie tworzą się dość intensywne, a nawet ulewne opady deszczu - wyjaśnił. - Dzisiaj ten front nas zupełnie nie dotyczy, ale już w nocy oraz w następnych dniach, a zwłaszcza pod koniec tygodnia zwiększy swój zasięg, zmieni nieco swoje położenie i obejmie także południową Polskę - mówił prezenter. - Pod koniec tygodnia będzie dość solidnie padać - podsumował.

Solidnych opadów deszczu powinni spodziewać się mieszkańcy Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Wasilewski dodał, że wilgotne powietrze sprowadzi także opady śniegu. W górach, pod koniec tygodnia, może spaść go do 10-15 centymetrów.

45 stopni różnicy

Prezenter na antenie TVN24 zwrócił też uwagę na dużą różnicę temperatury w Europie. - W tej chwili na północy Finlandii, Norwegii i Szwecji temperatura miejscami spada do -10 stopni, natomiast na południu, a dokładnie w Grecji, wczoraj na termometrach było 35 stopni - powiedział. Amplituda wyniosła więc aż 45 st. C.

