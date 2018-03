Do niedzieli do godziny 7.30 rano groźne mają być opady śniegu - miejscami intensywne - oraz oblodzenia i silny wiatr.

Czwartek oraz noc z czwartku na piątek

W tym okresie na terenie sześciu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz kujawsko-pomorskiego temperatura ma spadać poniżej zera stopni. Na mokrych nawierzchniach chodników i dróg mogą powstać oblodzenia.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Piątek oraz noc z piątku na sobotę

Starcie mas powietrza nad Polską. "Wygra zimno, rozwiną się śnieżyce" - 13-03-2018 "Niech nie zwiedzie nas przyjemna temperatura i wiosenne słońce. Wraca zima i mocno nam jeszcze dokuczy" - pisze dla nas synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

W województwach zachodniopomorskim oraz pomorskim w tym czasie ma wiać silny wiatr. Na Pomorzu Zachodnim jego średnia prędkość może wynosić od 30 do 40 kilometrów na godzinę, zaś w porywach IMGW spodziewa się do 75 km/h. W województwie pomorskim wiatr będzie się rozpędzał średnio do 20-30 km/h, a w porywach do 70 km/h.

Na południu kraju niebezpieczne okażą się opady śniegu. W województwach: śląskim, świętokrzyskim i małopolskim ma padać z natężeniem umiarkowanym. Na Śląsku pokrywa śnieżna przyrośnie o 10 centymetrów (w górach o 14 cm), na Ziemi Świętokrzyskiej o 10 cm, a w Małopolsce o 8 cm (w górach o 14 cm).

Na terenie województwa opolskiego oraz dolnośląskiego popada intensywnie.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Wideo Prognozowane opady od piątku do niedzieli

Sobota oraz noc z soboty na niedzielę

W tym okresie głównym zagrożeniem pogodowym ma być silny wiatr. W województwie zachodniopomorskim prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie 30-40 km/h, a w porywach do 75 km/h. Trochę słabsze podmuchy odnotujemy na południu kraju. Na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego powieje średnio od 25 do 35 km/h, a w porywach do 70 km/h.

Na Podkarpaciu mają również występować opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Pokrywa śnieżna może w tym czasie przyrosnąć o 10 cm, a w górach o 14 cm.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie?

Alert meteorologiczny pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Zobacz rozmowę z fizyk atmosfery o pogodzie w najbliższych dniach: