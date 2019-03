Prawie cały kraj z alarmami pogodowymi. Wiele z nich jest drugiego stopnia

Prognoza pogody na dziś: porywisty wiatr, do 13 stopni - 09-03-2019 W sobotę w wielu regionach wystąpią opady deszczu, miejscami dość obfite. Powieje też porywisty wiatr, który może rozpędzić się do 80 kilometrów na godzinę, a w górach do 140. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Za sprawą trzech dynamicznych układów niżowych, które rządzą pogodą w Polsce, silny wiatr szybko nie ustanie. Czytaj więcej z prognozie pogody na najbliższe pięć dni.

Pomarańczowe alerty przed silnymi porywami wiatru obowiązują w województwach:

- pomorskim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 55 do 70 kilometrów na godzinę, w porywach miejscami do 100 km/h. Możliwe jest wystąpienie burz. Ostrzeżenie będzie ważne między godz. 2 a 10 w niedzielę;

- zachodniopomorskim w powiatach sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, kołobrzeskim, gryfickim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego południowo-zachodniego i zachodniego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h. Wieczorem wiatr prześciowo osłabnie. Po północy średnia prędkość wiatru stopniowo wzrośnie od 50 km/h do 65 km/h, a porywy miejscami do 100 km/h. Możliwe są również burze. Ostrzeżenie będzie ważne do godz. 10 w niedzielę.

(z wyłączeniem powiatów złotowskiego,pilskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego), gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 30-45 km/h, w porywach miejscami do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Alert będzie obowiązywał w woj. lubuskim między godz. 20 w sobotę a 2 w niedzielę, woj. dolnośląskim między 20 w sobotę a 3 w niedzielę, woj. opolskim między 21 w sobotę a 4 w niedzielę, woj. wielkopolskim między 21 a 3 w niedzielę;

- łódzkim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości 30-45 km/h, w porywach miejscami do 95 km/h, lokalnie do 110 km/h. Ostrzeżenia będzie ważne między godz. 22 w sobotę a 4 w niedzielę;

- podkarpackim, lubelskim i mazowieckim (z wyłączeniem powiatów na północy województwa) - gdzie przewiduje się wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości 30 km/h-45 km/h, w porywach po południu do 80 km/h, a w drugiej połowie nocy do 110 km/h. W pierwszej połowie nocy wiatr będzie przejściowo słabszy, w porywach do 65 km/h. W woj. mazowieckim alerty będą obowiązywać między godz. 14 w sobotę a 13 w niedzielę, a w woj. lubelskim i podkarpackim między godz. 15 w sobotę a 15 w niedzielę;

- śląskim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami od 90 km/h do 110 km/h z południowego zachodu i zachodu. Możliwe są również burze. Alert będzie obowiązywał do godz. 6 w niedzielę;

- małopolskim i świętokrzyskim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 34 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 110 km/h z południowego-zachodu i zachodu. Możliwe są również burze. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 7 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Na terenie województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem powiatów, w których obowiązują alerty drugiego stopnia) przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Możliwe są burze. Alerty obowiązywać będą do niedzieli do godziny 6.

W województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z zachodu. Możliwe są burze. Ostrzeżenia ważne będą w sobotę do godz. 17. Ostrzeżenia będą kontynuowane.

Alerty przed silnym wiatrem wydano w woj. dolnośląskim. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 do 30 km/h, w porywach od 70 do 75 km/h z południowego zachodu. Po południu możliwe są burze. Ostrzeżenia obowiązywać będą w sobotę do godz. 16.

W woj.przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach miejscami 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Możliwe są burze. Alerty ważne będą do godz. 17 w sobotę.

Na terenie woj. opolskiego synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem, którego średnia prędkości może wynieść od 20 do 30 km/h, w porywach od 70 do 75 km/h. Powieje z południowego zachodu. Po południu możliwe są burze. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 17 w sobotę.

Na terenie woj. łódzkiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni. Możliwe są burze. Alerty ważne są w godz. 17 w sobotę.

W woj. mazowieckim w powiatach na północy województwa przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 30-45 km/h, w porywach po południu do 80 km/h, a w drugiej połowie nocy do 90 km/h, z kierunków zachodnich. Początkowo w nocy wiatr będzie przejściowo słabszy, w porywach do 65 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 13 w sobotę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne

Wideo Prędkość porywów wiatru w porywach w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.