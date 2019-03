Rozpoczęła się wiosna meteorologiczna

Pierwszy marca to początek meteorologicznej wiosny. Warto wiedzieć, jak meteorolodzy określają początek tej pory roku, tak wytęsknionej przez niektórych.

Wiosna meteorologiczna, fenologiczna...

Na 1 marca przypada pierwszy dzień wiosny meteorologicznej, obejmującej marzec, kwiecień i maj.

Początek wiosny można określić także na kilka innych sposobów. Pod względem temperatury tę porę roku zaczynamy, gdy przez dłuższy czas średnia dobowa temperatura powietrza oscyluje w granicach 5-15 stopni Celsjusza. Jest też kryterium fenologiczne, według którego początek wiosny wyznacza budzenie się przyrody do życia.

Początek wiosny kalendarzowej 21 marca

Najbardziej znany jest jednak początek wiosny kalendarzowej, przypadający na 21 marca. Początek wiosny można też określić na podstawie kryterium astronomicznego - czyli równonocy wiosennej, która nastąpi 20 marca o godzinie 22.58.

Marzec to jednak bardzo kapryśny miesiąc. W kolejnych dniach zrobi się chłodniej, a słońca będzie jak na lekarstwo - pojawią się za to opady deszczu. W poniedziałek mogą być dosyć intensywne. Potem znowu zrobi się cieplej, a termometry pokażą nawet 15 stopni Celsjusza. Zobacz, co przyniesie pogoda w kolejnych dniach.

Kiedy zmiana czasu na letni?

Zmiana czasu z zimowego na letni zawsze odbywa się w ostatni weekend marca. W tym roku zegarki o godzinę do przodu przesuniemy w nocy z 30 na 31 marca. Dokładniej mówiąc - 31 marca o godz. 2.00 zegarki przestawiamy na godz. 3.00. Możliwe, że będzie to ostatnia zmiana czasu w Polsce.