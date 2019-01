Uważajcie, może zrobić się ślisko. Żółte alerty - 12-01-2019 Pogoda może stwarzać zagrożenie w kilku regionach Polski. Szczególnie groźnie może być w nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę o poranku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed oblodzeniami, a także ostrzeżenia hydrologiczne. czytaj dalej : https://www.tvn24.pl/wosp-2019

W niedzielę, kiedy to po raz 27. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, na wschodzie sypnie śniegiem, w pozostałych regionach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr. Może być dokuczliwy, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę - we wschodnich regionach mogą pojawić się lokalne zawieje śnieżne.

Do 7 stopni Celsjusza

Najchłodniej będzie na wschodzie - tam termometry w najcieplejszym momencie pokażą 1 stopień Celsjusza. W pozostałych regionach temperatura wyniesie 2 st. C Krakowie, 3 st. C w Warszawie, 5 st. C w Poznaniu, 4 st. C w Gdańsku, a 6 st. C we Wrocławiu. Najcieplej będzie w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie - tam temperatura wzrośnie do 7 st. C.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę