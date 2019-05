Uwaga na przymrozki na północnym zachodzie. Żółte alerty

Gospodarstwa odcięte od świata w Solcu nad Wisłą - 29-05-2019 W gminie Solec nad Wisłą dziewięć gospodarstw jest odciętych od świata. Do fali wezbraniowej przygotowują się służby w województwie kujawsko-pomorskim. Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dla dwóch województw, w tym najwyższego stopnia dla województwa mazowieckiego. Na kilku wodowskazach na Wiśle nadal przekroczone są stany alarmowe. czytaj dalej

Gdzie obowiązują alerty?

PRZYMROZKI

W ciągu nadchodzącej doby czekają nas pogodowe utrudnienia.

W całym województwie zachodniopomorskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim woj. lubuskiego oraz w powiatach złotowskim, pilskim, chodzieskim i czarnkowsko-trzcianeckim w woj. wielkopolskim IMGW ostrzega przed przymrozkami, które mogą pojawić się w nocy ze środy na czwartek oraz nad ranem w czwartek.

Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -2 st. C.

Ostrzeżenie wejdzie w moc o północy z środy na czwartek (w woj. lubuskim i wielkopolskim o godzinie 1 w nocy ze środy na czwartek), a wygaśnie o godzinie 5 w czwartek.

BURZE Z GRADEM

W środę w części województwa podkarpackiego zagrożeniem będą burze. Alerty obowiązują w powiatach bieszczadzkim, leskim i sanockim. Mogą wystąpić burze z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 16 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń

Alertów może przybywać. W województwie podkarpackim (oprócz powiatów, w których już obowiązują ostrzeżenia) i lubelskim mogą zostać wydane ostrzeżenia przed burzami z gradem. Towarzyszyć im może od 15 do 20 litrów wody na metr kwadratowym, a wiatr rozpędzi się do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na środę (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Wtorek z ulewami. Ponad 350 interwencji strażaków - 29-05-2019 Wtorek przyniósł gwałtowne zjawiska pogodowe. Nad kilkoma regionami przeszły burze z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. Strażacy odnotowali ponad 350 interwencji, najwięcej na Podkarpaciu. czytaj dalej

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zgodnie z definicją prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.