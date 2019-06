Wiatr połamał drzewa na Pomorzu Zachodnim. Nocą jeszcze może zagrzmieć

Alert RCB: bardzo silny wiatr i burze z gradem. Zagrożone cztery województwa - 12-06-2019 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyłało alert RCB do osób przebywających na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i części województwa wielkopolskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem oraz upałem. Obowiązują alarmy drugiego i pierwszego stopnia. czytaj dalej

Zachodniopomorscy strażacy odnotowali w środę około 90 interwencji w związku z silnym wiatrem, który przeszedł nad regionem. Nikt nie został poszkodowany.

Jak przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej młodszy kapitan Tomasz Kubiak, strażacy wyjeżdżali głównie, aby usuwać gałęzie, które złamał wiatr. Interweniowali przede wszystkim w Szczecinie i w powiecie gryfińskim.

W Szczecinie wiatr złamał drzewa m.in. na ul. Budziszyńskiej, Wielkopolskiej czy w alei Niepodległości. Tam drzewo przewróciło się na sieć trakcyjną.

Front nad Polską

W środowe popołudnie do Polski wkroczył od zachodu bardzo aktywny chłodny front atmosferyczny, pchany przez chłodniejsze masy powietrza polarnego. Front przyniósł niebezpieczne zjawiska na terenie Niemiec - wiatr osiągał tam w porywach do 100-110 kilometrów na godzinę. W środowy wieczór rozciągał się nad Dolnym Śląskiem, Ziemią Lubuską i Pomorzem Zachodnim.

Przed gwałtowną pogodą ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Jak poinformowała po godzinie 21.30 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, burze nad Polską są umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu o natężeniu do 20-40 litrów na metr kwadratowy. Możliwy jest grad o znacznej wielkości i porywy wiatru do 100 kilometrów na godzinę.

Front przemieszcza się północny wschód z prędkością 50-60 km/h.

Zjawiska występują w województwach:

- zachodniopomorskim, w pasie Gryfice, Gołczewo. Wyładowania idą na Trzebiatów i Gościno;

- lubuskim, w rejonie miejscowości Zielona Góra oraz Torzym, Ośno Lubuskie, Słubice. Zjawiska kierują się na Kargową, Babimost oraz Międzyrzecz, Skwierzynę, Lubniewice i Gorzów Wielkopolski;

- dolnośląskim, w pasie Gryfów Śląski, Leśna, Nowogrodziec, Węgliniec, Zgorzelec oraz Prochowice, Lubin. Burze zmierzają na Jelenią Górę, Złotoryję, Lwówek Śląski oraz Brzeg Dolny i Wołów.

Jak długo będzie grzmieć?

Burze na zachodzie kraju i na Pomorzu utrzymają się do północy. Możliwe, że lokalnie w pasie od środkowego Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę, po Dolny Śląsk grzmieć będzie do wczesnych godzin rannych. Będą to słabe i umiarkowane burze, ale lokalnie mogą być gwałtowne.

Blids.de: Mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w czasie dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 15 minutom. Od najnowszych: czerwone - pomarańczowe - żółte - zielone - niebieskie - granatowe - fioletowe - różowe.

Ścieżka burz w godzinach 19.15-21.15 (blids.de)