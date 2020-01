Flammagenitusy, suche burze, ogniste tornada. Pożary tworzą w Australii nowy mikroklimat - 04-01-2020 Z powodu potężnych pożarów nad Australią zaczęły pojawiać się niebezpieczne chmury flammagenitus, niosące ze sobą trudne do przewidzenia burze. Miejscami w kraju panuje już swoisty groźny mikroklimat. czytaj dalej

Australia rozpoczęła ocenę szkód spowodowanych przez pożary, które przetoczyły się w ostatnich dniach przez Nową Południową Walię i Wiktorię. Pozwalają na to warunki pogodowe na południowym wschodzie kraju. Pojawiły się opady deszczu, spadła też temperatura.

Termometry w okręgu metropolitalnym Sydney wskazywały w sobotę w południe 45 stopni Celsjusza, z rekordowym wynikiem w Penrith - 48,9 st. C. W Canberze temperatura osiągnęła 44 st. C.

- Jeden z najgorszych dni w naszej historii - powiedział na konferencji prasowej komisarz straży pożarnej Nowej Południowej Walii Shane Fitzsimmons.



Władze Australii zaznaczają, że opady deszczu są zbyt małe, aby pomogły w ugaszeniu szalejących wciąż 200 pożarów. Jak powiedział Fitzsimmons, to mile widziana ulga, ale to tylko ulga psychiczna i to nie to, czego potrzebuje Australia.

>>> CZYTAJ WIĘCEJ O WARUNKACH POGODOWYCH W AUSTRALII

"To bezprecedensowe"

Według wstępnych szacunków, zniszczone lub uszkodzone nieruchomości należy liczyć w setkach. Władze podkreślają, że masowe ewakuacje mieszkańców zagrożonych obszarów zapobiegły znacznie większej liczbie ofiar śmiertelnych. Od września w australijskich pożarach zginęły 24 osoby. Ostatnia ofiara to 47-letni mężczyzna, który zmarł z powodu zatrzymania akcji serca podczas walki z ogniem zagrażającym domowi jego przyjaciela w mieście Batlow w pobliżu Canberry.

Przedstawiciele straży pożarnej powiedzieli, że w ciągu następnego tygodnia należy spodziewać się wzrostu temperatury. Kolejne poważne zagrożenie pożarowe ma nadejść w czwartek, ale na razie jest za wcześnie, aby ocenić skalę zagrożenia.

- Aktywność warunków pogodowych, zasięg i prędkość rozprzestrzeniania się ognia oraz to, że atakuje społeczności, które nigdy go wcześniej nie widziały - to wszystko jest bezprecedensowe - powiedziała premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian.