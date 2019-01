"Odwaga ratowników nie maleje". Problemy z dotarciem do małego Julena

Górnicy mieli zejść do uwięzionego Julena. Akcja ratunkowa znów opóźniona - 22-01-2019 Błąd podczas wiercenia poziomego tunelu uniemożliwił zaplanowane na poniedziałkowe popołudnie wydobycie 2,5-letniego Julena z dziury po odwiercie w okolicach Malagi na południu Hiszpanii. Chłopiec wpadł do niej 13 stycznia. czytaj dalej

Górzysty teren komplikuje akcję ratunkową 2,5-letniego Julena, który 12 dni temu wpadł do głębokiego odwiertu w Totalan w Andaluzji (południowa Hiszpania) - przekazał w piątek rzecznik hiszpańskiej policji Jorge Martin.

Dzień wcześniej strażacy weszli do nowo wykopanego 60-metrowego szybu, by z niego przedostać się do odwiertu, do którego wpadł Julen. Mają przekopać w jego kierunku czterometrowy korytarz.

Górzysty teren wyzwaniem dla ratujących Julena

Rzecznik policji Jorge Martin podkreślił w piątek, że po wykopaniu 1,5-metrowego odcinka korytarza w kierunku odwiertu trzeba było przeprowadzić kolejną, trzecią, kontrolowaną eksplozję, by można było iść do przodu.

Akcja ratunkowa Julena weszła w decydującą fazę. Pod ziemię zeszli górnicy - 24-01-2019 Akcja ratunkowa 2,5-letniego Julena, który wpadł do głębokiego odwiertu w Hiszpanii, weszła w czwartek w decydującą fazę. Pod ziemię zeszli górnicy. Mają wykopać tunel, który doprowadzi ich do chłopca. czytaj dalej

- Odwaga wśród 26 ratowników jest nadal tak ogromna, jak wczoraj, kiedy weszli do szybu - zapewnił Martin.

Przekazał, że utrzymują się trudności spowodowane przez naturalne ukształtowanie górzystego terenu, na jakie napotykały ekipy ratunkowe przez cały czas akcji. - To góra dowodzi naszymi działaniami. To ona nadaje rytm pracy tych ludzi - podkreślił.

Jak informowano w czwartek, górnicy pracują rotacyjnie, kilofami i młotami pneumatycznymi. Jeden z inżynierów pracujących na miejscu, Juan Lopez Escobar zaznaczył, że jest to najtrudniejszy do tej pory etap akcji.

Nadzieja rodziców Julena

Na efekt akcji czekają rodzice Julena, Jose i Victoria, którzy przebywają w pobliskim domu w Totalan. Jak przekazały osoby, które miały z nimi kontakt, oboje nie tracą nadziei, że chłopiec odnajdzie się żywy.

Odkąd Julen wpadł do głębokiego na 100 metrów i szerokiego na zaledwie 25 centymetrów odwiertu w miejscowości Totalan, nie dawał jednak żadnych oznak życia. Hiszpanie organizują czuwania ze świecami w intencji Julena i ratowników.

Na efekt akcji czekają rodzice Julena, Jose i Victoria. Fot. PAP/ EPA/DANIEL PEREZ

Wpadł do głębokiego odwiertu podczas zabawy

Do tragedii doszło w niedzielę 13 stycznia, gdy 2,5-latek bawił się z innym dzieckiem w pobliżu gospodarstwa należącego do członków rodziny. Świadkowie twierdzą, że krótko po wypadku słyszeli płacz chłopca wydobywający się z otworu.

Odwiert służył do poszukiwania wody, powstał w grudniu 2018 roku. Jego właściciel zaznaczył, że przykrył otwór dużym kamieniem. W pobliżu nie było żadnych znaków ostrzegawczych.

Wideo Chłopiec wpadł do głębokiej dziury. Ratownicy walczą o życie Yulena