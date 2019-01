Płomienie na torowiskach w Chicago. Tak służby walczą z siarczystym mrozem

Zabójczy wir polarny nad USA. W Chicago zimniej niż na Antarktydzie - 31-01-2019 Już osiem osób zmarło w USA z powodu fali mrozów przyniesionej przez wir polarny, który znajduje się nad stanami Środkowego Zachodu. W wielu miejscach padają rekordy zimna. W środę rano czasu lokalnego w Dakocie Północnej zanotowano minus 54 stopnie Celsjusza. Zamknięto szkoły i urzędy, w części Dakoty i Ohio poczta wstrzymała dostarczanie przesyłek. czytaj dalej

Jest tak zimno, że pękają szyny kolejowe

W Chicago panuje siarczysty mróz. Miejscami odczuwalna temperatura oscyluje w granicach -50 stopni Celsjusza, a nieznośne zimno wzmaga wiatr. To trudny czas także dla pracowników kolei. Służby zajmujące się naprawą torów mają jednak sposób, jak radzić sobie z tak niewyobrażalnym zimnem.

Płonące szyny kolejowe we wtorek zauważyli mieszkańcy Chicago. W rozmowie z CNN Michael Gillis, rzecznik firmy Metra, zajmującej się konserwacją torów przyznał jednak, że nie jest to wcale dosłowne podpalanie torów. Płomienie pochodzą z urządzeń zasilanych gazem, służących do rozgrzewania szyn. Pracownicy dodatkowo podgrzewają je za pomocą systemu grzewczego, rozprowadzonego rurami.

- Zawsze, kiedy temperatura spada poniżej zera, używamy takich metod - powiedział Gillis. Dodał też, że takie praktyki stosuje się również w innych regionach na północy Stanów Zjednoczonych.

Wideo Walka z silnym mrozem. Metrarail podpala tory kolejowe

Walka z mrozem

Tory po prostu nie wytrzymują tak niskiej temperatury: kurczą się i pękają. Podgrzewanie szyn rozszerza metal. Bardzo niska temperatura powoduje też zakleszczanie się i zamarzanie zwrotnic. Podgrzewanie pozwala na ich odblokowanie.

Jak informuje Metra, pociągi mogą bezpiecznie poruszać się po torach, na których widać płomienie.

Wideo Mieszkańcy Chicago mogli zobaczyć w nocy palące się tory (ENEX)

Dlaczego jest tam tak zimno?

Ubiegła noc była w Wielkiej Brytanii najzimniejszą w ciągu całej zimy. Temperatura w Szkocji spadła do -13 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze Wysp Brytyjskich obowiązują ostrzeżenia przed opadami śniegu i oblodzeniami. W Hiszpanii wieje silny wiatr.

Te siarczyste mrozy na północy USA to skutek zakłócenia w strukturze wiru polarnego.

Wir polarny nie jest nowym zjawiskiem i pomimo swojej groźnie brzmiącej nazwy nie jest huraganem ani burzą. To układ niskiego ciśnienia, który znajduje się nad biegunem północnym. Zdarza się, że na skutek gwałtownego ocieplenia na wysokości 10-50 kilometrów nad ziemią pojawiają się zakłócenia w jego strukturze, co powoduje rozlanie się mas zimnego, arktycznego powietrza z rejonu podbiegunowego w niższe szerokości geograficzne.

- Termin "wir polarny" w ostatnich latach wszedł do powszechnego użycia, ale zjawisko to występuje od zawsze - tłumaczył w rozmowie z agencją Reutera Mark Chenard, meteorolog amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS). - Ta zima okazuje się dość ekstremalnym przykładem zimnego arktycznego powietrza, które do nas dociera - dodał.

Czytaj więcej o skutkach siarczystych mrozów w USA.