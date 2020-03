Przyjrzeli się prawie 19 tysiącom przypadków. Hiszpanie wiedzą, dla kogo koronawirus jest najgroźniejszy

Czystsze powietrze, solidarność i nie tylko. Co dobrego daje światu pandemia COVID-19 - 23-03-2020 Pomimo wielu niepokojących informacji dotyczących rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa, izolacja społeczeństwa ma także swoje pozytywne strony. Maleje zanieczyszczenie środowiska, a ludzie jednoczą się w trudnych chwilach. czytaj dalej

Do poniedziałkowego południa w Hiszpanii odnotowano 33 089 przypadków zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zmarło 2128 osób. Do aż 462 przypadków śmierci doszło w ciągu ostatniej doby.

Hiszpańskie ministerstwo zdrowia opublikowało - po przeanalizowaniu 18 959 przypadków - statystyki, pokazujące, jak groźne jest zakażenie koronawirusem dla określonych grup wiekowych.

Z danych opublikowanych przez hiszpańskie ministerstwo zdrowia wynika, że 95,4 procent osób, które zmarły na COVID-19, chorobę wywołaną koronawirusem SARS CoV-2, miało 60 lub więcej lat. Tymczasem na tę grupę wiekową przypada mniej niż połowa (a dokładniej 47,8 procent) wszystkich potwierdzonych przypadków zakażeń w Hiszpanii.

Dane wykazały też, że ryzyko wyrażone wskaźnikiem śmiertelności wzrasta z każdą dekadą życia, począwszy od 40. roku życia. Z danych wynika, że 67,2 proc. ofiar śmiertelnych miało ponad 80 lat, a wskaźnik śmiertelności wyniósł wśród nich 17,91 proc., czyli trzykrotnie więcej niż w całej Hiszpanii (6 proc.).

Koronawirus a wiek pacjenta

Opracowane przez ministerstwo zdrowia dane wyraźnie wskazują na różne zagrożenie ciężkim przebiegiem choroby COVID-19 w zależności od wieku zarażonych osób. Pacjenci powyżej 60. roku życia stanowią 67,8 proc. wszystkich osób, które z tego powodu trafiły do szpitali i 68,4 proc. przyjętych na oddział intensywnej terapii (OIOM).

Osoby od 70. roku życia stanowią odpowiednio 49,7 proc. wszystkich hospitalizowanych i 41,1 proc. na OIOM-ie. Na tę grupę przypada też 87,6 proc. ofiar śmiertelnych.

Wśród dzieci i młodzieży wykryto nieproporcjonalnie mało przypadków zakażenia.

Jednak dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uważa, że młodzi także powinni zachowywać szczególne środki ostrożności w kontaktach międzyludzkich i nie gromadzić się w dużych grupach. To od nich może zależeć, czy osoby starsze zachorują.

- Nie jesteście niepokonani. Ten wirus może położyć was w szpitalu na długie tygodnie, a nawet zabić - zwrócił się do młodych ludzi. - Nawet jeśli nie zachorujecie, wybory, których dokonacie, mogą mieć wpływ na zdrowie, a nawet życie dla innych - dodał.

Analiza przypadków zakażenia koronawirusem w Hiszpanii

Podział na poszczególne grupy wiekowe

Do 9 lat

W tym przedziale wiekowym (do 9 lat) odnotowano 129 przypadków zakażenia, co stanowiło 0,7 proc. ogółu analizowanych chorych w Hiszpanii. Spośród nich 34 osoby (26,4 proc.) zostały hospitalizowane, a tylko jedna wymagała opieki na oddziale intensywnej terapii (0,8 proc.). Nie odnotowano w tym przedziale wiekowym żadnej ofiary śmiertelnej.

Od 10 do 19 lat

W tej grupie wiekowej (dzieci i młodzieży) odnotowano 221 przypadków zakażenia, co stanowiło 1,2 proc. ogółu. 15 osób wymagało hospitalizacji (6,8 proc.), żadna nie trafiła na OIOM. Odnotowano jeden przypadek śmiertelny, co dało śmiertelność w tym przedziale wiekowym na poziomie 0,45 proc.

Od 20 do 29 lat

Dane wskazują, że przebieg choroby COVID-19 u młodych osób jest łagodniejszy, ale od 20. roku życia zwiększa się liczba wykrytych przypadków zakażenia. W przedziale wiekowym 20-29 odnotowano 1 285 przypadków zakażenia, co stanowi 6,8 proc. ogółu. 183 osoby (14,2 proc.) trafiły do szpitali, a osiem na OIOM (0,6 proc). Cztery osoby z tej grupy wiekowej zmarły, więc śmiertelność wyniosła 0,31 proc.

Od 30 do 39 lat

Liczba zakażonych między 30. a 39. rokiem życia - 2 208 - stanowiła 11,6 proc. ogółu. 365 osób (16,5 proc.) wymagało hospitalizacji, a 15 (0,7 proc.) trafiło na oddział intensywnej terapii. Trzy osoby zmarły, co oznacza, że śmiertelność wyniosła 0,14 proc.

Od 40 do 49 lat

Wśród osób w wieku od 40. do 49. lat odnotowano 2 919 przypadków zakażenia koronawirusem (to 15,4 proc. ogółu zakażeń). 663 osoby (22 proc.) trafiły do szpitala, a 40 (1,4 proc.) na OIOM. Dziewięć osób zmarło, czyli śmiertelność wyniosła 0,31 proc.

Od 50 do 59 lat

Wśród osób między 50. a 59. rokiem życia potwierdzono 3 129 przypadków zakażania, co stanowi 16,5 proc. ogółu. Spośród nich 936 osób (czyli 30 proc. zakażonych ) hospitalizowano, 89 (2,8 proc.) trafiło na oddział intensywnej terapii. W tym przedziale wiekowym zmarło 20 osób, więc śmiertelność wyniosła 0,64 proc.

Od 60 do 69 lat

Pacjenci w wieku 60-69 lat stanowią 15,4 proc. wszystkich zakażonych oraz 7,8 proc. ofiar śmiertelnych. W tej grupie wiekowej odnotowano 2 916 przypadki zakażenia. Choć liczba ta jest mniejsza od poprzednich grup wiekowych, to liczba osób hospitalizowanych jest dużo wyższa i wynosi 1 230 (42 proc.), z czego 132 pacjentów (4,5 proc.) było na OIOM-ie, a 63 zmarły. Śmiertelność w tej grupie wiekowej wynosi 2,16 proc.

Od 70 do 79 lat

W tej grupie odnotowano 3 132 przypadki zakażenia, co stanowi 16,5 proc. ogółu. Ponad połowę z tych pacjentów (53,6 proc.) hospitalizowano, a 165 (5,3 proc.) trafiło na OIOM. Zmarły 164 osoby.

Od 80. roku życia

Osoby najstarsze w Hiszpanii są najbardziej dotknięte pandemią COVID-19. Na osoby powyżej 80. roku życia przypada 15,9 proc. stwierdzonych przypadków zakażeń i aż 67,2 proc. zgonów. Z 3 020 chorych przypadków, 1 710 (56,6 proc.) hospitalizowano. Z danych wynika, że zdecydowana większość zmarłych, 541 osób, nie została nawet przyjęta na OIOM: przyjęto tylko 34 osoby (1,1 proc.). Wskaźnik śmiertelności jest bardzo wysoki i wynosi 17,91 proc.