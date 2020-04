Szczepionka na koronawirusa będzie testowana na ludziach w Wielkiej Brytanii - 22-04-2020 Zespół z Oksfordu pracujący nad szczepionką przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 w czwartek rozpocznie próby kliniczne na ludziach. Według naukowców szanse na jej skuteczność są szacowane na 80 procent. Do września ma powstać około miliona gotowych dawek szczepionki. czytaj dalej

Robert R. Retfield z Centrów do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób zalecił rządowi Stanów Zjednoczonych przygotowywanie się do kolejnej fazy pandemii. Jego zdaniem należy szerzyć w świadomości społeczeństwa to, jak ważny jest dystans społeczny, należy wykonywać więcej testów i śledzić kontakty zakażonych z innymi.

- Istnieje możliwość, że atak wirusa następnej zimy będzie jeszcze cięższy niż ten obecny - powiedział.

Niebezpieczne połączenie

Szef CDC zwrócił uwagę na to, że druga fala zbiegnie się w czasie ze wzmożoną zachorowalnością na grypę, co może pogłębić i tak już trwający kryzys służby zdrowia wynikający z walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Przypomniał, że przeciw grypie można się zaszczepić i istnieją sposoby jej leczenia, ale SARS-CoV-2 wciąż pozostaje śmiertelnym zagrożeniem, a świat nie ma w posiadaniu przeciw niemu szczepionki czy leku.

Obecny sezon grypowy zaczął się we wrześniu i jak dotąd spowodował śmierć co najmniej 168 dzieci. Jak podaje CDC, w ubiegłym roku na grypę zachorowało około 35,5 miliona Amerykanów, a zmarło co najmniej 34 200 osób.

Retfield zaznaczył, jak ważne jest szczepienie się przeciwko grypie, by ograniczyć liczbę hospitalizowanych z jej powodu. To może pomóc uniknąć kumulacji chorych na grypę i COVID-19 w szpitalach.

Deborah Birx, koordynatorka rządowego zespołu do walki z koronawirusem, pytana o to, czy kolejna fala pandemii może być groźniejsza, odpowiedziała że nie wie, ale wie, że obecna już jest bardzo trudna. Przywołała przy tym sytuację stanu Nowy Jork, gdzie odnotowano najwięcej zachorowań w całym kraju. Wyraziła też nadzieję, że kraj będzie mógł wcześniej zareagować na kolejną falę epidemii.

- Będziemy kontynuować nadzór, aby wcześnie zareagować - zaznaczyła.

Nie tylko USA się obawiają

Drugiej fali epidemii w Polsce obawia się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Byłoby to bardzo niepokojące i złe, ponieważ, jak wiemy, co roku grypa także w Polsce zbiera swoje śmiertelne żniwo. Skumulowanie tych dwóch chorób byłoby bardzo złe - powiedział w minioną sobotę podczas konferencji prasowej.



Drugiej fali zakażeń obawia się również prof. Herman Goossens, mikrobiolog Uniwersytetu w Antwerpii. Jego zdaniem może ona pojawić się już we wrześniu lub październiku. Jego obawy wynikają z tego, że odporność populacyjna na koronawirusa SARS-CoV-2 jest niewielka. Ocenia się, że w przypadku takiego zakażenia jak zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, powinna ona sięgnąć co najmniej 60-70 proc., żeby zahamować rozwój epidemii.