Mydło to broń. Oto jak działa na wirusy - 14-03-2020 W dobie rozprzestrzeniającego się koronawirusa specjaliści powtarzają: myjmy ręce. To jeden z tych sposobów przeciwdziałania zakażeniu, który zastosować może każdy. Poniższa grafika pokazuje, że zwykłe mydło może być zabójczą bronią w walce z wirusem. czytaj dalej

Na całym świecie do soboty odnotowano łącznie 157 342 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W sumie najwięcej osób zachorowało na terenie Chin kontynentalnych - 80 849. Na drugim miejscu znajdują się Włochy, gdzie zakażenie stwierdzono u 21 157 osób.

CO CHCECIE WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE? KONTAKT 24 CZEKA NA WASZE PYTANIA

W Iranie odnotowano 12 729 przypadków zakażenia. W Korei Południowej liczba zakażonych sięgnęła 8 162.

Koronawirus rozprzestrzenił się na ponad 140 krajów i terytoriów poza Chinami, w tym ponad 30 państw w Europie. Całkowita liczba zakażeń poza terytorium Chin wynosi 75 778.



Dane liczbowe aktualizowane są na bieżąco. Wykresy aktualizowane są raz dziennie.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Gdzie zmarło najwięcej osób

Świat w dobie pandemii w obiektywie - 14-03-2020 Ponad 150 tysięcy zakażonych, 5,5 tysiąca ofiar, u których zdiagnozowano koronawirusa, niemal 140 krajów świata. Niebezpieczny patogen nieustannie poszerza swój zasięg. Zobacz, jak wygląda życie podczas pandemii. czytaj dalej

Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano w Chinach. Zmarło tam od początku pojawienia się epidemii 3 199 osób. Poza Chinami koronawirus zebrał największe śmiertelne żniwo we Włoszech, gdzie zmarło 1 441 osób. W Iranie - według oficjalnych danych - koronawirus zabił 611 osób. Na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zgonów związaną z zakażeniem SARS-CoV-2, jest Hiszpania. Zmarło tam 196 osób.

14 marca na całym świecie w związku z zakażeniem koronawirusem zmarły 404 osoby. Najwięcej, bo 448 osób, zmarło dzień wcześniej, 13 marca. Największy skok w liczbie śmiertelnych przypadków odnotowano z 7 marca (105) na 8 marca (228). To wzrost o 123 przypadki. Wysoka śmiertelność została zanotowana też 12 marca (353), 11 marca (332), 10 marca (271), 8 marca (228), 9 marca (198), 23 lutego (158) i 12 lutego (146).

Największy spadek w dziennym bilansie ofiar zarejestrowano z 23 (158 zgonów) na 24 lutego (zmarło 81 osób). Różnica wyniosła 77 przypadków.

KTO JEST NAJBARDZIEJ NARAŻONY? ILE OSÓB UMIERA?

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Trendy w liczbie zakażonych

Najwięcej nowych przypadków zakażenia na całym świecie odnotowano 12 lutego (14 153).

Od 4 marca obserwowano też stały wzrost liczby nowych przypadków. 8 marca zanotowano nieznaczny spadek - 3 887 nowych zachorowań, jednak kolejnego dnia liczba ponownie wzrosła (do 4 390 przypadków). W ciągu ostatnich dni odnotowano drugą najwyższą liczbę przypadków koronawirusa na całym świecie - w sobotę 14 marca (11 139). Najmniej, bo 516 nowych przypadków zakażenia, wykryto 19 lutego.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

14 marca łączny bilans nowych przypadków wynosił 11 139 osób, z czego 11 119 odnotowano poza terytorium Chin. To oznacza, że w Chinach, będących epicentrum koronawirusa, na chorobę COVID-19 zapadło jedynie 20 osób.

Najbardziej gwałtowny wzrost nowych przypadków poza terytorium Chin nastąpił z 10 marca (4 543) na 11 marca (7 241). To wzrost o 2 698 przypadków.

"WZMACNIACZE ODPORNOŚCI" KONTRA KORONAWIRUS. IMMUNOLODZY OBALAJĄ MITY

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Ponad 70 tysięcy osób w szpitalach

Obecnie na całym świecie notuje się 75 941 tak zwanych aktywnych zakażeń koronawirusem (są to przypadki osób, które aktualnie zmagają się z chorobą).

U 69 908 osób choroba COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 93 procent przypadków. Stan 5 649 osób, co stanowi 7 proc. pacjentów, jest poważny lub krytyczny.

Aktywne przypadki (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

KTO POWINIEN NOSIĆ MASKĘ?

Nowe przypadki oraz wyzdrowienia (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

"Agresywne podejście do problemu"

Noworodek zakażony koronawirusem - 14-03-2020 Noworodek, który przyszedł na świat w Londynie, jest zakażony koronawirusem - informują brytyjskie media. Jego matka przed porodem została przyjęta do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc. czytaj dalej

Europa stała się teraz epicentrum pandemii koronawirusa - powiedział w piątek w Genewie szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał, że obecny dzienny przyrost nowych przypadków koronawirusa w Europie jest większy, niż w szczytowym okresie epidemii w Chinach. Zaznaczył, że nie da się obecnie określić, kiedy pandemia osiągnie swój szczyt, wyraził jednak nadzieję, że stanie się to wcześniej niż później.

- Będzie to zależeć od reakcji każdego z krajów, potrzebne jest agresywne podejście do problemu - dodała podczas wideokonferencji prasowej w Genewie Maria Van Kerkhove, odpowiedzialna w WHO za walkę z COVID-19.

Szef WHO zaznaczył również, że zachowując strategię ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa, wszystkie kraje muszą "zachować równowagę między ochroną zdrowia, zapobieganiem zakłóceniom gospodarczym i społecznym oraz poszanowaniem praw człowieka".



Ghebreyesus oświadczył także, iż WHO wprowadza w życie plan reagowania solidarnościowego na COVID-19, co ma umożliwić poszczególnym osobom i organizacjom pomoc w finansowaniu zakupu niezbędnego sprzętu medycznego, takiego jak rękawiczki, fartuchy czy zestawy diagnostyczne dla służby zdrowia, a także udział w badaniach nad szczepionką przeciw koronawirusowi.

Uruchomiona została infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.