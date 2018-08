Tragedia w Tatrach. Polak nie przeżył upadku z Hińczowej Turni - 04-08-2018 W sobotę ratownicy z Horskiej Zachrannej Slużby otrzymali wezwanie do wypadku w słowackich Tatrach Wysokich. Niestety, turysta nie przeżył. czytaj dalej

Spadł ze stu metrów

39-latek wyruszył w góry w sobotę. O godzinie 9 rano tego dnia powiadomił SMS-em żonę, że wszedł na Małą Kołową Turnię i zgodnie z wcześniejszym zamiarem chce samotnie dotrzeć na położony w pobliżu Kołowy Szczyt.

Potem nie można już było nawiązać z mężczyzną kontaktu. W niedzielę żona zwróciła się do słowackiego pogotowia górskiego HZS (Horska Zachranna Slużba) o pomoc. Nie udało się jednak zlokalizować telefonu zaginionego, a jego samochód był wciąż zaparkowany w podtatrzańskiej miejscowości tatrzańska Jaworzyna.

Ze względu na niepogodę w poszukiwaniach nie brał początkowo udziału policyjny śmigłowiec. Wszedł on do akcji w poniedziałek rano, co pozwoliło zlokalizować ciało zaginionego w rejonie Wielkiej Kołowej Turni. Jak ustalono, w eksponowanym terenie wspinacz spadł z blisko 100 metrów, doznając śmiertelnych obrażeń.

Zwłoki zniesiono do Doliny Jaworowej, skąd samochód terenowy HZS przewiózł je do podtatrzańskiej wsi Zdziar.

Śliskie szlaki

Śliskie szlaki

Po ostatnich opadach deszczu szlaki w Tatrach są "dość mokre, na odcinkach leśnych błotniste" - informuje w komunikacie Tatrzański Park Narodowy.

Aura w górach zmienia się dynamicznie, w każdej chwili trzeba liczyć się z nadejściem burzy, zwłaszcza w słoneczne dni w godzinach popołudniowych. Jeśli w górach zastanie nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść w doliny, trzymać się z dala od cieków wodnych i metalowych sztucznych ułatwień na szlakach. Dwóch Polaków zginęło w słowackich Tatrach To drugi w słowackich Tatrach wypadek w czasie minionego weekendu, w którym śmierć poniósł Polak. W sobotę polski turysta zginął na stokach znajdującej się na pograniczu obu krajów Hińczowej Turni.