"Ziemia jest spękana, mocno przesuszona". Polsce rozpaczliwie brakuje deszczu

Wiosna pokaże gwałtowne oblicze. Deszcz, burze i nawet 27 stopni - 24-04-2019 Przed nami dynamiczne dni w pogodzie. W wielu regionach spadnie deszcz, przejdą też burze z porywistym wiatrem. Miejscami termometry pokażą nawet 27 stopni. czytaj dalej

W ostatnim czasie deszczu w Polsce było jak na lekarstwo. W wielu miejscach jest sucho. Na brak wilgoci skarżą się rolnicy, którzy rozpoczęli wiosenne prace polowe.

- Brakuje wody, deszczu nie ma dwa miesiące. Zimy też praktycznie w ogóle nie było, trochę było tego śniegu w styczniu, ale co to za śnieg. Od dwóch miesięcy nie ma wody - mówił podlaski rolnik Tomasz Śmietało w rozmowie z TVN24. Jak tłumaczył, kłos pszenicy, aby dobrze urosnąć i wytworzyć ziarno, potrzebuje szklanki wody przez cały okres wegetacji. - Na razie tej wody nie ma, ziemia jest spękana, jest mocno przesuszona. Czekamy na deszcz - dodał Śmietało.

Śladowe ilości

Wiele regionów Polski odczuwa brak deszczu. W kwietniu miejscami spadły go śladowe ilości.

- W Polsce rozpaczliwie brak deszczu. Są takie miejsca w centrum kraju jak Wysoczyzna Łódzka, gdzie od początku miesiąca spadł zaledwie litr wody na metr kwadratowy, i to miejscami. W Warszawie spadły niecałe dwa litry wody na metr kwadratowy - tłumaczyła na antenie TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Susza sprzyjała we wtorek powstawaniu burz pyłowych. We wtorek utrudniały życie w wielu regionach kraju.

Wideo W wielu regionach kraju jest sucho. Materiał ”Faktów po Południu”

"Problemem jest maj"

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że resort bardzo uważnie śledzi to, co się dzieje w przyrodzie. Szef resortu rolnictwa przyznał, że szczególnie trudny jest kwiecień, bo opady są bliskie zera. Jednak nie jest to miesiąc kryzysowy, jeżeli chodzi o wzrost roślin, "właściwie problemem jest maj" - wskazał. W kwietniu zasoby w glebie, najczęściej w glebach mocniejszych, poprawnie uprawianych, są wystarczające do tego, by rośliny mogły kiełkować. To, co dalej będzie się z nimi działo, zależy od ilości opadów - zaznaczył.

"Od stycznia wybuchło w lasach tyle pożarów, co w całym roku 2017" - 24-04-2019 Leśnicy są jednymi z pierwszych, którzy namacalnie odczuwają zmiany klimatyczne. One są faktem - mówił w TVN24 rzecznik Lasów Państwowych Krzysztof Trębski. Według danych, jakie przekazał, w tym roku w lasach wybuchło już ponad 3000 pożarów. To dwa razy więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. czytaj dalej

- Bardzo się martwię, czy nie powtórzy się sytuacja z 2018 roku i nie trzeba będzie stosować bezpośredniej pomocy - podkreślił Ardanowski. Zastrzegł, że na decyzje jest jeszcze za wcześnie, "ale jest to sprawa trudna, poważna i bardzo mocno ją analizujemy".

Na szczęście w kolejnych dniach spodziewane są opady deszczu, miejscami może spaść nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Sprawdź, prognozę pogody tvnmeteo.pl na pięć dni.

Sucho też w lasach

Trudna sytuacja panuje też w lasach. Ściółka jest bardzo wyschnięta, strażacy codziennie dostają setki zgłoszeń pożarów traw i lasów. Od początku roku do wtorku wybuchły ponad trzy tysiące pożarów.