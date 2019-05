Alarmy najwyższego stopnia. Alert RCB: możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu

Siedem województw zagrożonych wzrostem poziomu wód - 22-05-2019 W wielu regionach prognozowany jest dalszy wzrost poziomów rzek. Lokalnie mogą przekraczać stany ostrzegawcze lub alarmowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał czerwone i pomarańczowe alerty hydrologiczne. czytaj dalej

Pogoda była, jest i będzie groźna. We wtorek przez województwo lubelskie przeszła trąba powietrzna

Z kolei w nocy z wtorku na środę przez Małopolskę i Podkarpacie przetoczyły się potężne ulewy.

Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to jeszcze nie koniec gwałtownej aury.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na Twitterze o wysłaniu SMS-a z Alertem RCB przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla mieszkańców województwa małopolskiego oraz południowych powiatów województwa śląskiego. SMS z ostrzeżeniem został wysłany także dla osób przebywających na terenie woj. podkarpackiego. "Możliwe lokalne podtopienia i przerwy w dostawie prądu" - czytamy w tweecie.

Przed godziną 16 RCB poinformowało na Twitterze, że ostrzeżenie SMS zostało wysłane również do osób przebywających w południowych powiatach woj. dolnośląskiego i woj. opolskiego. Tam też spodziewane są intensywne opady deszczu i burze.



‼️Uwaga #AlertRCB (22.05.19)‼️

Intensywne opady deszczu i burze. Możliwe lokalne podtopienia i przerwy w dostawie prądu w województwie małopolskim i południowych powiatach województwa śląskiego. pic.twitter.com/ReIS4nIJEC — RCB (@RCB_RP) 22 maja 2019



‼️Uwaga #AlertRCB (22.05.19) - aktualizacja‼️SMS z ostrzeżeniem został wysłany także do osób przebywających na Podkarpaciu. Intensywne opady deszczu i burze. Możliwe lokalne podtopienia i przerwy w dostawie prądu. — RCB (@RCB_RP) 22 maja 2019

‼️Uwaga #AlertRCB (22.05.19) - aktualizacja‼️Kolejne SMS-y z ostrzeżeniem zostały wysłane do osób przebywających w południowych powiatach Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Intensywne opady deszczu i burze. Możliwe lokalne podtopienia i przerwy w dostawie prądu. — RCB (@RCB_RP) 22 maja 2019

Czym jest Alert RCB?

Ostrzeżenia trzeciego stopnia

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Instytut Meteorologii i Gospodarki wydał alerty trzeciego, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Synoptycy prognozują występowanie opadów okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Miejscami może spaść od 90 do 120 litrów deszczu na metr kwadratowy. W trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru osiągającymi prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżeniem objęto województwa śląskie i małopolskie, w powiatach na południu regionów.

Ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 18 w czwartek.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Są też regiony, gdzie wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Obowiązują w następujących województwach:

- śląskim, w powiatach z wyłączeniem tych, w których obowiązują ostrzeżenia trzeciego i pierwszego stopnia;

- małopolskim, z wyłączeniem powiatów suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i Nowy Sącz;

- podkarpackiego, w powiatach podgórskich;

- opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, kędzierzyńsko-kozielskim i głubczyckim;



- dolnośląskim, w powiatach: strzelińskim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzychu, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jeleniej Górze, lwóweckim i lubańskim.



Na tych terenach prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów miejscami wynosi od 50 do 90 litrów na metr kwadratowy. W trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

Alerty obowiązują do godziny 18 w czwartek, a w woj. opolskim i dolnośląskim do czwartku do godziny 7.

Stan wody w rzekach 22.05.19 o godz. 6

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W wielu regionach na południu kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Prognozuje się wystąpienie umiarkowanych lub silnych opadów deszczu, miejscami burz. Spadnie około 15-50 l/mkw. deszczu. W czasie burz porywy wiatru do 60-65 km/h. Intensywne opady deszczu z burzami mogą dawać się we znaki w województwach:

- mazowieckim (w powiatach przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim i lipskim) oraz lubelskim (powiaty na południu województwa), w których alerty stracą ważność o godzinie 6 w czwartek

- dolnośląskim i opolskim (poza powiatami, gdzie obowiązują alerty drugiego stopnia), gdzie alerty stracą ważność o godzinie 21 w środę;

- wielkopolskim (powiat kępiński) i łódzkim (powiaty wieruszowski, wieluński, pajęczański, bełchatowski, radomszczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, opoczyński), gdzie ostrzeżenia przestaną obowiązywać o godzinie 15 w środę;

- śląskim (w powiatach kłobuckim, częstochowskim, Częstochowa), małopolskim (powiat dąbrowski), świętokrzyskim i podkarpackim (z wyjątkiem powiatów podgórskich), gdzie alerty stracą ważność o godzinie 18 w czwartek.

BURZE Z OPADAMI GRADU

W wielu regionach prognozowane są burze z opadami deszczu sięgającymi miejscami 15-45 l/mkw. deszczu oraz porywy wiatru osiągające do 60-70 km/h. Miejscami pojawią się opady gradu. Ostrzeżenia przed tym zagrożeniem obowiązują w województwach:

- pomorskim i kujawsko-pomorskim (w powiatach na zachodzie obu województw), które wejdą w życie o godzinie 16 w środę i stracą ważność o północy w nocy z środy na czwartek;

- wielkopolskim i lubuskim (w powiatach strzelecko-drezdeneckim i międzyrzeckim), gdzie będą obowiązywać między godziną 15 w środę a 1 w czwartek;

- łódzkim, gdzie będą ważne od godziny 15 do godziny 23 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Alert trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Według definicji IMGW, alert drugiego stopnia oznacza wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.