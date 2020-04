Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób: maseczki to środek uzupełniający, a nie zastępczy

Walka z COVID-19 trwa. Jak zrobić maseczkę w domu - 08-04-2020 Wystarczy igła, nić, kawałek materiału i dwie gumki, by w kilka minut samodzielnie zrobić maseczkę do osłaniania ust i nosa. Nie jest to profesjonalne zabezpieczenie, ale - jak przekonuje Walentyn Pankiewicz, kierownik jednej z białostockich aptek - warto je stosować i szyć maski w domu. czytaj dalej

Najpierw służba zdrowia

Oświadczenie ECDC, niezależnej agencji Unii Europejskiej odpowiedzialnej za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi, zostało zaadresowane do obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Jak podkreśla ECDC, pierwszeństwo używania maseczek medycznych przed ogółem społeczeństwa muszą mieć pracownicy służby zdrowia.

Noszenie maseczek Agencja zaleca osobom, które mają objawy choroby powodowanej przez zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Wirus przenosi się drogą kropelkową - podczas mówienia, kaszlu i kichania - a więc stosuje się je, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się aerozoli i wydzielin pochodzących z dróg oddechowych. Pomocne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa może być także zakrywanie ust i nosa chusteczką podczas kaszlu i kichania. ECDC zaznacza że nie wiadomo w jakim stopniu stosowanie maseczek przez ogół społeczeństwa przyczynia się do zmniejszenia transmisji wirusa oprócz innych środków zaradczych. Agencja zaznacza jednak, że używanie maseczek przez osoby bezobjawowe można uznać za dodatkowy środek powstrzymujący rozwój pandemii.

JAK DŁUGO KORONAWIRUS UNOSI SIĘ W POWIETRZU

Niemedyczne mniej skuteczne, ale z zaletami

Nie ma dowodów na to, że niemedyczne maseczki, wykonane z innych tkanin niż te chirurgiczne, lub inne osłony twarzy, są skutecznym środkiem ochrony - podaje ECDC. Istnieje ograniczona liczba dowodów na to, że niemedyczne maseczki wykonane z różnych materiałów mogą zmniejszać stopień uwalniania się do otoczenia wydychanych kropelek. Wykazano, że skuteczność filtrowania różnego rodzaju maseczek niemedycznych jest bardzo niska, na poziomie 2-38 procent. Jak dodaje Agencja, stosowanie niemedycznych maseczek wykonanych z różnych tkanin można rozważyć w szczególności, gdy masek chirurgicznych będzie na tyle mało, że utrudniony dostęp do nich będzie miała służba zdrowia.

JAK ZROBIĆ MASECZKĘ W DOMU

Bardziej popularne w Azji

Stosowanie różnego rodzaju maseczek popularne jest w krajach Azji Południowo-Wschodniej, między innymi w Chinach, Singapurze, Korei Południowej czy Japonii. Maseczki stosuje się tam częściej od epidemii SARS w latach 2002-2003. W trakcie jej trwania w Hongkongu maseczki nosiło 76 proc. ludności.

W wielu krajach Azji, łącznie z Chinami uznawanymi za pierwotne epicentrum pandemii COVID-19, potwierdzono znacznie mniejszą liczbę przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 niż w Europie czy Stanach Zjednoczonych. ECDC podkreśla, że nie wiadomo czy ma to związek z powszechnym stosowaniem maseczek. Ich noszenie to bowiem tylko jeden ze środków zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa w tamtej części świata. Uważa się też, że higiena rąk jest tam na wyższym poziomie.

Środek uzupełniający, a nie zastępczy

Jak podsumowuje ECDC, stosowanie maseczek może być istotne w miejscach, gdzie może występować duża liczba bezobjawowych osób, które nie wiedzą nawet, że są chore. Nałożenie maseczki na twarz można brać pod uwagę podczas przebywania w zatłoczonych i zamkniętych przestrzeniach, takich jak sklepy i centra handlowe, podczas korzystania z transportu publicznego oraz wykonując niektóre zawody, które wiążą się z bliskością fizyczną z innymi. Mowa tu na przykład o policjantach czy kasjerach.

JAK PRAWIDŁOWO ZAŁOŻYĆ I ZDJĄĆ MASECZKĘ

Stosowanie maseczek przez ogół społeczeństwa powinno być środkiem uzupełniającym, a nie zastępującym podstawowe środki zapobiegawcze - podkreśla Agencja. Chodzi tutaj o fizyczne dystansowanie się od innych, w tym pozostawanie w domu, pracę zdalną oraz inne środki ochrony takie jak zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu i kichania. Należy pamiętać też o dokładnej higienie rąk i unikać dotykania twarzy, nosa, oczu i ust. CDC dodaje, że świadomość społeczeństwa na temat skuteczności maseczek można poprawić poprzez kampanie edukacyjne.

Jak używać maseczki

Jeżeli decydujemy się na noszenie maseczki, powinniśmy pamiętać o jej właściwym użytkowaniu. Przede wszystkim, maseczka powinna zasłaniać część twarzy od nosa aż po brodę. Podczas jej zdejmowania trzeba uważać aby nie dotknąć jej zewnętrznej strony. Przed nałożeniem na twarz jak i po zdjęciu maseczki należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować za pomocą środka na bazie alkoholu. Maseczki wielorazowe powinno prać się w temperaturze 60 stopni Celsjusza.

ZOBACZ PONIŻSZĄ GRAFIKĘ W POWIĘKSZENIU

Maseczki chirurgiczne a nowy koronawirus (Maria Samczuk/PAP)