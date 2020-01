Lot z epicentrum koronawirusa. Pasażerowie przeszli korytarzem sanitarnym

Kolejne miasto odizolowane. Śmiertelny koronawirus się rozprzestrzenia - 23-01-2020 Kolejne chińskie miasto izoluje się w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 11-milionowy Wuhan zawiesił funkcjonowanie transportu miejskiego i wstrzymał wyloty z miejscowego lotniska. Teraz decyzję o zawieszeniu transportu miejskiego i kolejowego podjęły władze miasta Huanggang, graniczącego z Wuhanem. Mieszka w nim ponad 7 milionów ludzi. Jeszcze dziś Światowa Organizacja Zdrowia ma podjąć decyzję odnośnie ogłoszenia stanu "światowego pogotowia". czytaj dalej

Samoloty chińskich linii z Wuhan przylatują na lotnisko Fiumicino trzy razy w tygodniu. Czwartkowy lot był pierwszym od chwili zastosowania nadzwyczajnych procedur z powodu szerzącego się koronawirusa. Kolejnych może w najbliższym czasie nie być, bo władze Wuhanu zadecydowały o wstrzymaniu do odwołania wylotów z miejscowego lotniska

Zgodnie z wprowadzonymi procedurami po wylądowaniu wieża kontroli lotów kontaktuje się z kapitanem samolotu i pyta, czy w trakcie podróży u jakiegoś pasażera stwierdzono objawy choroby dróg oddechowych.

Dopiero, gdy załoga poinformuje, że nie było takiego przypadku, można otworzyć drzwi maszyny i uruchomić procedurę opuszczania pokładu. Jeśli zaś zauważy się problemy zdrowotne u jakiegoś pasażera, ma on zostać przetransportowany na badania do stołecznego szpitala chorób zakaźnych Spallanzani.

W ramach środków zarządzonych przez włoskie Ministerstwo Zdrowia, wszystkim przybyłym osobom z Wuhan skanerami zmierzono temperaturę. Jak poinformowano po przeprowadzonych kontrolach, stan żadnej z osób nie budził podejrzeń.

Zaleca się przełożenie podróży

Pasażerów sprawdzi też Wielka Brytania

Na rzymskim lotnisku ustawiono tablice informacyjne dla pasażerów udających się do Chin, na których można przeczytać o zagrożeniu koronawirusem. Znajduje się też tam zalecenie Ministerstwa Zdrowia mówiące o tym, aby rozważyć możliwość przełożenia podróży, jeśli nie jest ona konieczna.Koronawirus doprowadził do śmierci 17 osób. Według najnowszych informacji, liczba zakażonych osób wzrosła do niemal 600. Wszystkie przypadki śmiertelne wystąpiły w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan. Poinformowano, że kraj jest "w najbardziej krytycznym stadium" walki z koronawirusem.

Wielka Brytania też podejmie specjalne środki sprawdzające stan zdrowia pasażerów przylatujących z Wuhan. Na londyńskim lotnisku Heathrow wyznaczony zostanie osobny obszar dla pasażerów z regionów dotkniętych koronawirusem. Natomiast pasażerowie przylatujący z Wuhan, będącego źródłem wirusa, będą poddawani kontroli medycznej na lotnisku.

- Teraz rutynowo sprawdzamy wszystkie loty z Wuhan - oczywiście jest to ogromny niepokój dla świata, ale w szczególności dla tego miasta w Chinach, które, jak rozumiem, jest teraz zamknięte i oczywiście będziemy kierować się wszystkimi radami pochodzącymi od światowych władz ds. zdrowia, a także z dowodami napływającymi z samych Chin - powiedziała brytyjska minister biznesu Andre Leadsom w telewizji Sky News. - Epidemia nowego koronawirusa w Chinach jest ogromnym problemem dla świata - dodała.

Pasażerów przylatujących bezpośrednio z Chin będzie sprawdzać też Abu Zabi i Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak poinformowały władze międzynarodowych portów lotniczych w Abu Zabi i Dubaju, trzeciego pod względem liczby pasażerów lotniska na świecie, pasażerowie będą poddawani kontroli temperatury ciała.

Co wiemy o nowym koronawirusie:

Wirus nazywany jest 2019-nCoV i jest nowym, niezidentyfikowanym wcześniej typem koronawirusa;

Spośród wielu odmian koronawirusów jedynie sześć z nich potrafi atakować ludzi. Ten odkryty w Wuhan może być siódmym takim podtypem;

Naukowcy twierdzą, że najbardziej prawdopodobnym źródłem pochodzenia wirusa są zwierzęta, ale doszło też do jego transmisji między ludźmi;

Zakażenie wywołane nowym koronawirusem może się objawiać gorączką, kaszlem, spłyceniem oddechu i trudnościami w oddychaniu;

W związku z przypadkami zakażenia koronawirusem zaleca się, aby dobrze gotować mięso i jajka oraz unikać kontaktu ze zwierzętami i osobami, które wykazują objawy przeziębienia lub grypy.

17 ofiar śmiertelnych, 600 zakażonych

Liczba potwierdzonych zakażeń w Chinach wzrosła do 571 osób. 17 osób zmarło. Jak dotąd poza Chinami potwierdzono osiem przypadków zakażenia - cztery w Tajlandii i po jednym w Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie i w USA.

Jak podaje agencja Reutera, w czwartek ma zapaść decyzja Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie ogłoszenia Stanu Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym (PHEIC).

PHEIC oznacza nadzwyczajne zdarzenie, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego innych państw poprzez rozprzestrzenianie się choroby na skalę międzynarodową lub ewentualnie wymagające skoordynowanej interwencji międzynarodowej.