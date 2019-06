"Woda staje się w Polsce na wagę złota"

Prognoza pogody na dziś: pogodny dzień w większości kraju - 28-06-2019 W przeważającej części kraju piątek przyniesie pogodną aurę. Lokalnie pojawią się miejsca, w których może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Jak powiedział w kwietniu portalowi tvnmeteo.pl hydrolog profesor Roman Soja z Zakładu Geografii Fizycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ze względu na niewielkie opady w sezonie zimowym możemy uznać, że suszę w Polsce mamy od początku tego roku . Według specjalisty mocniej popadało w grudniu, ale nie były to opady wystarczające dla poprawienia stanu polskich gleb. Teraz, latem, skutki suszy zaczynają być coraz bardziej widoczne.

- Susza robi swoje - zaczyna się skręcać kukurydza. I jeżeli deszczu nie będzie, to kukurydza poleci po prostu - mówił Dariusz Szpelarski, rolnik z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. Jak dodał, kiedyś susze nie były takim problemem jak teraz.

Woda jak złoto

Jak mówiła hydrolog profesor Renata Romanowicz, hydrolog z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, susza w Polsce będzie narastającym kłopotem ze względu na brak wystarczającej ilości naturalnych zbiorników gromadzenia wody oraz niewystarczającą ilość opadów . Problem leży także w dużej mierze w niewłaściwym zagospodarowaniu wody, czego konsekwencje widać chociażby w Skierniewicach w województwie łódzkim

- Woda staje się w Polsce coraz bardziej na wagę złota. Do połowy lat 90. susze w Polsce występowały przez wiele lat co pięć lat - takie dotkliwe susze. W tej chwili występują średnio co dwa lata, a możemy powiedzieć, że od kilku lat mamy permanentną suszę letnią - skomentował Zbigniew Karaczun z Katedry Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Susza - zmiana klimatyczna

Skutki suszy widać w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim i dolnośląskim. Konsekwencje takiego stanu gleb będą poważne.

- Główny problem dla rolnika to gorsze efekty produkcyjne, gorsze efekty ekonomiczne. To wpłynie prawdopodobnie na wzrost cen - ocenił Marek Zieliński z Państwowego Instytutu Badawczego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak na razie sprzedawcy owoców i warzyw nie zaobserwowali drastycznych wzrostów cen towarów. Jest to jednak kwestia czasu, jeśli zmiany klimatyczne będą postępować w takim tempie.

Zagrożenie suszą rolniczą w Polsce (PAP/Małgorzata Latos)

- Zmiany klimatu, których skutki dzisiaj obserwujemy, są spowodowane przez człowieka i to wiemy naukowo - potwierdza Karaczun.

Pesymistyczne prognozy

Stąd też apel środowisk akademickich, aby uznać kwestię kryzysu klimatycznego za priorytet.

Fale afrykańskich upałów, które ostatnio przechodziły przez kraj, nie pozostawiają złudzeń, że sytuacja klimatyczna nie jest naturalna. Według prognoz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najbliższe miesiące w wielu regionach upłyną pod znakiem problemów w zaopatrzeniu w wodę ze studni gospodarczych. Według zastępcy dyrektora RCB Grzegorza Świszcza, największe komplikacje pojawią się w województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Jak można zauważyć na poniższej mapie, już pod koniec czerwca w wielu zbiornikach woda układa się w strefie stanu niskiego (oznaczone czarnym kolorem).

Stan wody w rzekach 27.06.19 (IMGW)

Jak podają meteorolodzy, w Polsce średnia miesięczna temperatura w lipcu będzie większa o 1 stopień Celsjusza, przy jednoczesnym braku zwiększonej ilości opadów, co również może niekorzystnie wpłynąć na gospodarkę wodną.

Okiełznać suszę

Jak twierdzą eksperci, istnieje mnóstwo sposobów na unormowanie sytuacji gospodarki wodnej. Konieczne są jednak długofalowe działania.

- Bardzo ważne jest odpowiednie gospodarowanie glebą. W Polsce mamy duży udział obszarów z glebami bardzo słabymi, piaskowymi, a więc tutaj szczególnie trzeba zwrócić uwagę na wzbogacenie tej gleby - mówił Zieliński.

- Powinniśmy w Polsce zbudować program małej retencji, czyli budować na obszarach wiejskich małe zbiorniki retencyjne. Powinniśmy odtwarzać tereny podmokle, bagniste i je chronić - ocenił Karaczun.

Jeśli działania nie zostaną podjęte wystarczająco szybko, konsekwencje rokrocznie powtarzających się susz mogą być nieodwracalne. Coraz częściej mówi się o pustynnieniu Europy. Polska także może stać się pustynią.

Etapy rozwoju suszy (Małgorzata Latos/PAP)

